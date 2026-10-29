Минтранс Подмосковья предупредил о 6-балльных пробках вечером 29 октября
Вечером в четверг, 29 октября, загруженность дорог Московской области составила 6 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Дмитровском, Щелковском, Новорижском, Можайском, Новорязанском, Симферопольском, Волковском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе.
В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса региона в MAX: https://max.ru/mtdi_mo