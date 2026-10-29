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    Минтранс Подмосковья предупредил о 6-балльных пробках вечером 29 октября

    Вечером в четверг, 29 октября, загруженность дорог Московской области составила 6 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Дмитровском, Щелковском, Новорижском, Можайском, Новорязанском, Симферопольском, Волковском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе.

    В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса региона в MAX: https://max.ru/mtdi_mo

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