Ремонт корпуса Ухтомской больницы завершат в Люберцах в начале 2027 года

Корпуса Ухтомской больницы построены в середине прошлого века и нуждались в глобальном обновлении. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева во исполнение задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по наказам в народную программу «Единой России» объект был включен в государственную программу.

В терапевтическом корпусе работы находятся в стадии завершения: строители выполняют монтаж подвесного потолка, устройство полов, входных групп, системы медицинских газов и входных крылец. В хирургическом корпусе работы также в активной фазе.