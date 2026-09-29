Военно-историческая игра прошла в Чехове

Игра «Летучий отряд полковника князя Николая Кудашева в Лопасне» прошла в местах, где осенью 1812 года армейские партизаны сражались против французских войск.

На соревнованиях школьники продемонстрировали знания истории 1812 года и прошли практику. На этапе «Переход через болото» команда Образовательного центра промчалась по «топям» за минуты, не сойдя ни с одной кочки — девушки держались за руки.

Судили игру ветераны СВО. Они не только оценивали выступления команд, но и показали современное снаряжение и научили ребят оказывать первую помощь.

По итогам игры второе место занял «Кудашевский дозор» из гимназии № 7 Подольска. Бронзовую награду завоевали «Сумские гусары» из Чеховского техникума. Всего два балла до призов не хватило «Башкирам» из школы № 3.