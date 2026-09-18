Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 11 парках в субботу

В субботу, 19 сентября, в парках 11 округов Подмосковья вновь состоятся выездные медицинские пункты. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения региона.

В этот день врачи проведут прием в Волоколамском, Егорьевском, Реутове, Чехове и других округах. Специалисты измерят артериальное и внутриглазное давление, выполнят антропометрию и другие базовые исследования.

При выявлении отклонений человека направят на дополнительную диагностику в поликлинику.