Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 11 парках в субботу
В субботу, 19 сентября, в парках 11 округов Подмосковья вновь состоятся выездные медицинские пункты. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения региона.
В этот день врачи проведут прием в Волоколамском, Егорьевском, Реутове, Чехове и других округах. Специалисты измерят артериальное и внутриглазное давление, выполнят антропометрию и другие базовые исследования.
При выявлении отклонений человека направят на дополнительную диагностику в поликлинику.
«Выездные осмотры в парках по выходным стали традиционным форматом. Они позволяют жителям проверить здоровье без записи и на свежем воздухе, совмещая заботу о себе с семейным отдыхом. С начала лета возможностью воспользовались более 4,7 тысячи человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин
Для осмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования автоматически появятся в личном кабинете пользователя на региональном портале «Здоровье».