Более 180 избирательных участков открыли в Балашихе в первый день выборов

В Балашихе 18 сентября на выборах депутатов в Госдуму и Мособлдуму открылись 183 избирательных участка. Все они начали работу своевременно.

Балашиха — крупнейший округ Подмосковья, поэтому организация голосования здесь требует особого внимания.

«Ровно в 8:00 все 183 избирательных участка штатно начали свою работу. Они будут открыты до 20:00 на протяжении трех дней голосования», — сказала председатель территориальной избирательной комиссии Балашихи Людмила Кузнецова.

Выборы проходят в течение трех дней: 18, 19 и 20 сентября. Информацию о своем избирательном участке можно узнать в разделе «Выборы» на Госуслугах, на сайте ЦИК России или по телефону информационно-справочного центра 8 800 200-00-20.

Жителям доступны голосование на избирательных участках, на дому, дистанционное электронное голосование и голосование по месту нахождения.