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    Выпавшего из окна на козырек подъезда мужчину спасли в Кашире

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    В городском округе Кашира спасатели помогли мужчине, который выпал из окна третьего этажа на козырек подъезда жилого дома. Инцидент произошел в субботу, 26 сентября, сообщили в «Мособлпожспасе».

    Сообщение о происшествии поступило в единую службу экстренных вызовов «Система-112» от очевидца. По указанному адресу оперативно прибыли работники противопожарно-спасательной службы и сотрудники скорой помощи.

    Спасатели через окно подъезда спустились к пострадавшему. Осмотрев мужчину 1975 года рождения, медики приняли решение о его госпитализации. Спасатели аккуратно переложили его на щит для транспортировки пострадавших, эвакуировали через окно подъезда и перенесли в автомобиль скорой помощи.

    С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра мужчина был экстренно доставлен в лечебное учреждение.

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