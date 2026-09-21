Спасатели за сутки вывели из леса трех заблудившихся женщин в Коломне

В Коломне спасатели за один день нашли и вывели из леса трех женщин, которые заблудились во время сбора грибов. Два случая произошли 19 сентября в районах деревни Сенцово и села Октябрьское, помощь медиков никому из них не потребовалась.

Первой помощь понадобилась 53-летней жительнице, которая отправилась в лес вместе с мужем в районе деревни Сенцово. Супруги разошлись в лесу, договорившись встретиться у автомобиля. Мужчина вернулся к месту стоянки, но не обнаружил там жену и обратился к спасателям.

Сотрудники 206-й пожарно-спасательной части уточнили у мужчины место, где женщина вошла в лес, и начали поиски. Специалисты обследовали территорию по секторам и подавали звуковые сигналы. Через полтора часа женщину нашли и вывели к автомобилю.

Позже в «Систему-112» поступил звонок от двух местных жительниц, которые потеряли ориентир в лесу возле села Октябрьское. Спасатели 261-й пожарно-спасательной части начали обследовать территорию и использовали громкоговорящую связь, чтобы установить контакт с женщинами.

Через два с половиной часа их обнаружили, вывели из леса и доставили домой. Медицинская помощь обеим также не понадобилась.