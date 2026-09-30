Прощание с героем Великой Отечественной войны прошло в Серпухове

В округе простились с почетным гражданином муниципалитета, участником войны Вячеславом Власовым. Прощание прошло во Всехсвятском храме.

Вячеслав Кузьмич родился 23 апреля 1927 года в Серпухове. В 1944 году, когда ему было 17 лет, его призвали на службу. Служил рядовым-механиком в Серпуховском летном училище — сейчас это филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

После войны мужчина продолжил службу в Вооруженных силах, дослужился до звания майора. Многие годы Вячеслав Кузьмич возглавлял лабораторию, где и завершил трудовой путь.

В мае 2025 года, в преддверии 80-летия Великой Победы, Вячеславу Власову присвоили звание «Почетный гражданин городского округа Серпухов». Он внес значительный вклад в жизнь города и муниципалитета, был примером для многих поколений.