Бесплатная вакцинация против гриппа пройдет в Люберцах

В Московской области продолжается сезонная вакцинация против гриппа. Жители Дзержинского городского округа могут бесплатно сделать прививку в поликлиническом отделении № 13 Люберецкой областной клинической больницы.

В Московской области с начала сентября проходит ежегодная вакцинация против сезонного гриппа. Медики напоминают, что заболевание может привести к серьезным осложнениям, поэтому важно заранее позаботиться о защите здоровья.

Жители Дзержинского городского округа могут бесплатно пройти вакцинацию в поликлиническом отделении № 13 Люберецкой областной клинической больницы по адресу: улица Ленина, дом 30.

«Следует помнить, что организму требуется время, чтобы сформировался иммунитет. Поэтому рекомендуем заранее обезопасить себя, сделав прививку до начала эпидемиологического периода», — сообщила заведующая поликлиническим отделением № 13 ЛОКБ Наталья Гриднева.

В первую очередь вакцинацию традиционно проходят сотрудники сфер здравоохранения, образования, транспорта, пищевой промышленности и другие специалисты, которые по роду деятельности регулярно контактируют с большим количеством людей.

Сделать прививку можно в будние дни с 08:00 до 19:00, в субботу — с 09:00 до 13:30. Перед вакцинацией необходимо обратиться в регистратуру.

Также записаться на прием к терапевту для осмотра перед прививкой можно через личный кабинет на портале «Госуслуги», по номеру 122, с помощью инфомата в поликлинике или через чат-бота Денис в приложении «МАХ».