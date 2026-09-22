Около 50 подъездов отремонтировали в Люберцах с начала года

В городском округе Люберцы продолжается программа ремонта подъездов многоквартирных домов. С начала года специалисты обновили 48 подъездов, а всего до конца сезона планируют привести в порядок 164 помещения в 59 домах.

Сейчас работы продолжаются еще в 76 подъездах. Специалисты выполняют штукатурные и окрасочные работы, обновляют входные группы, заменяют двери и приводят в порядок ступени.

Ход ремонта в доме № 10А на улице 60 лет Победы в поселке Октябрьский проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с жителями.

— Здесь специалисты ремонтируют 11 подъездов: ведут штукатурные и окрасочные работы, обновляют входные группы — двери и ступени, — отметил Владимир Волков.

Кроме ремонта, управляющая компания устанавливает современные «умные» домофоны. С помощью мобильного приложения жители могут дистанционно увидеть посетителя и открыть дверь в подъезд.

На сегодняшний день такие устройства установлены более чем в 60% домов, которые обслуживает управляющая компания.

Полный перечень адресов, включенных в программу ремонта подъездов на текущий год, опубликован на официальном сайте городского округа Люберцы.