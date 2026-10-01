Пациента с костным образованием пазухи носа спасли в больнице в Ступине

В Ступинской больнице врачи во время предоперационного обследования обнаружили у пациента костное образование в лобной пазухе. Остеому размером около одного сантиметра выявили на компьютерной томографии, после чего специалисты удалили ее эндоскопическим методом во время одной операции.

Мужчина обратился в оториноларингологическое отделение с жалобами на заложенность носа, периодические выделения и затрудненное дыхание. После обследования ему диагностировали хронический риносинусит и приняли решение о хирургическом лечении.

Компьютерная томография перед операцией показала наличие остеомы — доброкачественного костного образования — в лобной пазухе.

Заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков пояснил, что такие образования нередко обнаруживают случайно во время КТ и сами по себе они не всегда требуют удаления. Однако при расположении в области соединения пазухи с полостью носа крупная остеома может нарушить отток слизи, что способно привести к развитию синусита и его осложнениям.

В данном случае специалисты удалили образование малоинвазивным эндоскопическим способом в ходе той же операции. Вмешательство прошло успешно.

Пациента уже выписали из стационара для дальнейшего амбулаторного наблюдения. Контрольная эндоскопия показала удовлетворительное заживление и хороший результат лечения.