Спортсмены из Химок сыграют в заключительном туре Юношеской футбольной лиги

10 октября команды «СШОР Химки» проведут заключительные матчи 30-го тура Юношеской футбольной лиги «Центр». Матчи пройдут на стадионе спортивного комплекса «Новые Химки», начало — в 10:00 и 13:00.

10 октября команды «СШОР Химки» сыграют с футбольной Академией Смоленской области. Результаты встреч определят итоговое положение команд в турнирной таблице и финальный расклад перед вручением наград.

Ранее, в 29-м туре, химчане провели выездные матчи в Туле против местного «Арсенала» и одержали две победы. Команда 2011 года рождения под руководством тренера Дениса Киселева обыграла соперника со счетом 4:2. Матч команды 2010 года рождения, которую тренирует Виталий Кулев, завершился победой химчан с минимальным счетом 1:0 — единственный гол забил Руслан Марданов.

Болельщиков приглашают поддержать юных футболистов на домашнем стадионе.