День открытых дверей прошел в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске

Мероприятие объединило около двух тысяч посетителей, среди которых были школьники, родители, директора и педагоги. Будущие абитуриенты узнали о специальностях, оснащении учебного заведения и приняли участие в практических занятиях.

Преподаватели и студенты рассказали гостям об образовательных программах, правилах поступления, особенностях обучения, внеучебной жизни и перспективах трудоустройства. Посетители также получили возможность познакомиться с атмосферой колледжа. По словам организаторов, подобный формат помогает подросткам сделать более осознанный выбор дальнейшего образовательного пути.

«Среднее профессиональное образование становится одним из самых надежных трамплинов к успешной карьере. Колледж дает не просто знания, а востребованную профессию. Важно, что студенты не ждут окончания обучения, чтобы попробовать себя в деле: уже на втором курсе они выходят на практику на предприятиях Солнечногорска», — отметила заместитель главы округа Ирина Тишина.

Для участников подготовили мастер-классы, профессиональные пробы, воркшопы и профориентационное тестирование. Амбассадоры колледжа организовали занятия на учебных площадках, где ребята смогли напрямую пообщаться со студентами и узнать об их повседневной жизни.

«У нас аншлаг: обычно приходит порядка тысячи человек, а сегодня — около двух. Федеральный проект „Профессионалитет“ набирает популярность, а реализуемые в его рамках специальности пользуются большим спросом. Это подтверждают и высокие цифры набора, которые показала наша приемная комиссия в этом году», — отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа «Подмосковье» Виктория Кашкина.

Практические занятия охватили несколько направлений подготовки: туризм и сферу услуг, сестринское и гостиничное дело, поварское и кондитерское дело, беспилотные авиационные системы, правоохранительную деятельность и защиту в чрезвычайных ситуациях.

Школьники примеряли экипировку спасателей и под наблюдением наставников учились разрезать металлические конструкции специальными инструментами. На других площадках участники выпекали булочки и разбирали конфликтные ситуации, связанные с жалобами постояльцев гостиницы.

«Я хотела поступать на сестринское дело, и посещение колледжа укрепило мой выбор. Это востребованная профессия, и на мастер-классе мы смогли в нее погрузиться. Было большое количество манекенов, настолько реалистичных, как будто это настоящие люди, и мы смогли „покачать“ им сердце, поставить прививки, сделать уколы», — поделилась ученица школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов Анна Косолапова.

Мероприятие провели в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который входит в национальный проект «Молодежь и дети».