Первый этап надвижки пролетного строения нового путепровода завершили в Люберцах

Строительство путепровода, который соединит улицы Волковскую и Инициативную и значительно упростит передвижение между двумя частями города, активно продолжается в Люберцах. Работы на постоянной основе контролирует глава округа Владимир Волков.

Вопрос о строительстве путепровода подняли полтора года назад, и проект лично поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Протяженность сооружения составит 285 метров. Для автомобилистов предусмотрят по две полосы в каждом направлении, а для безопасности движения — противогололедную систему.

Одна из самых ответственных операций — надвижка пролетного строения над действующими железнодорожными путями. Первый этап работ уже завершен — конструкцию переместили на 22 метра. Главная сложность в том, что железнодорожное движение здесь не останавливается. Поэтому строители работают в строго отведенные технологические окна, преимущественно ночью. Всего на объекте задействованы 67 специалистов и 15 единиц техники.

Параллельно продолжается перенос инженерных коммуникаций. Несмотря на сложность работ, строительство идет по графику, а по отдельным направлениям — даже с опережением. Завершить работы планируют к концу 2027 года, и тогда у жителей Люберец появится новая полноценная транспортная связь, которую город ждал десятилетиями.