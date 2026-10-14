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    Юбилей 276-й пожарно-спасательной части отметили в Шатуре

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    В Мишеронском Доме культуры городского округа Шатура прошло торжественное мероприятие к 60-летию со дня основания 276-й пожарно-спасательной части. Об этом сообщили в территориальном управлении № 9 «Мособлпожспаса».

    По словам начальника территориального управления № 9 Сергея Жукина, часть дислоцируется в поселке Мишеронский и много лет обеспечивает безопасность местных жителей и населения соседних населенных пунктов. В район выезда подразделения входят поселок Мишеронский, село Власово, деревни Лемешино, Семеновская, Гармониха, Дмитровка, Бордуки, а также несколько садовых некоммерческих товариществ. На этой территории расположены пять объектов с массовым пребыванием людей, которые находятся под особым контролем огнеборцев: Дом культуры, Покровский храм, детский сад, средняя общеобразовательная школа и детский оздоровительный лагерь.

    «Огнеборцы регулярно проводят на этих объектах учения, отрабатывают действия по тушению условного пожара и эвакуации людей, организуют профилактические мероприятия для персонала учреждений, посетителей и юных жителей региона. Особенно тесные взаимоотношения у огнеборцев сложились с коллективом средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Б. И. Веремея», — уточнил Сергей Жукин.

    Поздравить работников и ветеранов части приехали заместитель начальника «Мособлпожспаса» Максим Осецкий и представитель администрации Валерий Савостин. Перед торжеством работники противопожарно-спасательной службы посетили краеведческий музей.

    Во время мероприятия прошла минута молчания в память о коллегах, которые много лет служили в части и ушли из жизни. Максим Осецкий вручил работникам подразделения медали, ценные подарки, грамоты и благодарственные письма в знак признания их заслуг. Праздничную атмосферу дополнили выступления вокального ансамбля «Субботея», а также сольные номера Анны Алексеевой и Кристины Ждамировой.

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