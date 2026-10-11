Соревнования по армрестлингу среди людей с ОВЗ прошли в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске 10 октября прошли ежегодные соревнования по армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие стало не только спортивным событием, но и историей о силе духа, поддержке и ежедневных победах.

Одним из организаторов соревнований выступил Владислав Артамонов — тренер, стоявший у истоков пауэрлифтинга в Наро-Фоминске. 21 год назад он пришел в физкультурно-оздоровительный клуб для спортсменов-инвалидов «Атлант», последние пять лет работает на базе Ледового дворца. Сейчас Владислав обучает взрослых армрестлингу, силовому троеборью и работе с гирями, уделяя особое внимание тем, кто занимается спортом несмотря на ограничения по здоровью.

Участников соревнований благословил священник Даниил Федяков. После этого он сам вышел к столу для армрестлинга, что стало символичным жестом единства спорта и духовной поддержки.

Среди участников — Никита Хлынцев, пришедший в пауэрлифтинг более двадцати лет назад подростком. Его основная дисциплина — жим штанги лежа, а армрестлинг остается любимым увлечением. История Никиты — пример преодоления: когда-то он не мог удержать даже 20-килограммовую штангу, а позже установил личный рекорд — 110 кг при собственном весе 75 кг.

Рядом с ним выступал Сергей Нефедов, которому уже 77 лет. Он занимался спортом всю жизнь: легкой атлетикой, хоккеем, а последние три года — пауэрлифтингом. По его словам, в любом деле важен интерес, но не только он держит в зале: это еще и тонус, общение и поддержка тренера. «Отличный наставник — это очень важно», — говорит Сергей.

Соревнования стали для участников возможностью показать себя, проверить силы и провести время в компании единомышленников.