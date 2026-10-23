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    Мособлгаз начал строить газопроводы в деревне Давыдково

    Фото: АО "МОСОБЛГАЗ"

    В деревне Давыдково строят газопроводы высокого и среднего давления общей протяженностью около 400 метров. Об этом сообщила компания «Мособлгаз».

    Трассу прокладывают двумя способами: открытым (траншейным) и закрытым методом горизонтально-направленного бурения. Используют полиэтиленовые трубы диаметром до 160 мм.

    Для безопасной эксплуатации установят шкафной регуляторный пункт, понижающий давление. Он обеспечит бесперебойную и безаварийную подачу газа в дома новых абонентов.

    Завершить работы планируют в четвертом квартале 2026 года. Подать заявку на подключение жители могут уже сейчас — в личном кабинете клиента Мособлгаза, на портале «Госуслуги» или через Единого оператора газификации.

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