Мособлгаз начал строить газопроводы в деревне Давыдково

В деревне Давыдково строят газопроводы высокого и среднего давления общей протяженностью около 400 метров. Об этом сообщила компания «Мособлгаз».

Трассу прокладывают двумя способами: открытым (траншейным) и закрытым методом горизонтально-направленного бурения. Используют полиэтиленовые трубы диаметром до 160 мм.

Для безопасной эксплуатации установят шкафной регуляторный пункт, понижающий давление. Он обеспечит бесперебойную и безаварийную подачу газа в дома новых абонентов.

Завершить работы планируют в четвертом квартале 2026 года. Подать заявку на подключение жители могут уже сейчас — в личном кабинете клиента Мособлгаза, на портале «Госуслуги» или через Единого оператора газификации.