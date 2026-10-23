Новые лифты установят в домах на Комсомольском проспекте в Люберцах

В Люберцах продолжается замена лифтового оборудования в рамках программы капитального ремонта. В домах № 15 и 17 по Комсомольскому проспекту устанавливают современные подъемники российского производства во всех подъездах.

Сначала меняют грузопассажирские лифты грузоподъемностью 630 килограммов, затем — пассажирские, рассчитанные на 400 килограммов. Работы на объекте начались в августе и постепенно подходят к концу. Ход замены лифтов проверили представители управляющей и обслуживающей организаций.

Срок в 65 дней выделяется на замену одного лифта в 14-этажном доме. После завершения монтажа специалисты также приведут в порядок машинное помещение. Строительный контроль осуществляется специалистами Управления технического надзора капитального ремонта, проходит в рамках регламента и без осложнений.