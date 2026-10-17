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    Андрей Воробьев обсудил сотрудничество с учебными заведениями Шанхая

    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел переговоры с представителями ведущих учебных заведений Шанхая — университета Цзяотун и профессионального колледжа науки и инноваций. Эти учреждения активно внедряют передовые программы по подготовке специалистов, в том числе в сфере IT и робототехники. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

    Во время посещения китайских учебных заведений Воробьев изучил их инфраструктуру, а также научную и производственную базу. Он обсудил с представителями вуза и колледжа перспективы сотрудничества — возможность студенческих обменов, организации стажировок по робототехнике и автоматизации, подготовки преподавателей китайского языка.

    Губернатор обратил внимание, что властям области интересны подходы шанхайских учебных заведений к обучению, подготовке инженеров, применению современных технологий.

    «И, конечно, мы хотим обсудить, что могли бы делать вместе для развития нашего партнерства», — добавил он.

    Ранее рабочую поездку в Китай совершил инвестиционный блок правительства Московской области. Делегация побывала на международной промышленной выставке CIIF в Шанхае.

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