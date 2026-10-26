360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в 4 балла

    Вечером 26 октября загруженность дорог Московского региона составила 4 балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

    В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства: https://max.ru/mtdi_mo.

    В мастерской управления «Сенеж» пройдет Форум лидеров уличной культуры

    Институт фундаментальных проблем биологии РАН в Пущине отметил 60-летие

    Росгвардия пресекла кражу в супермаркете в Наро-Фоминске

    Мужчина в наручниках

    В Подмосковье 18–20 октября ожидается высокий класс пожарной опасности

    В Подмосковье отопительный сезон начался раньше прошлогоднего

    Смотр техники к осенне-зимнему сезону провели в Видном

    Гастроэнтерологическое отделение медсанчасти №9 в Дубне открыли после ремонта

    Предпринимателей Подмосковья пригласили на конкурс рекламных видеороликов

    Киносмена в летнем лагере

    Мемориальную доску участнику СВО Артему Тикунову открыли в Балашихе

    Минтранс Подмосковья оценил загруженность дорог в 5 баллов утром 21 октября

    Более 10 дворовых территорий благоустроили в Коломне

    Подмосковные рестораны примут участие во всероссийском фестивале