Щелковский музей присоединится к акции «Ночь искусств» 3 ноября

Щелковский историко-художественный музей 3 ноября присоединится к ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В этот вечер в музее откроется выставка члена Союза художников России Риммы Ульяновой «Свои берега». В экспозиции представлено более 30 живописных и графических работ.

Кроме того, гостям предложат сборную экскурсию по выставке Михаила Абакумова «Живописец света», где расскажут о творческом пути и живописных произведениях мастера пейзажа.

В завершение праздника в рамках авторского проекта Николая Исакова и Анастасии Гребенниковой «Вне сцены» состоится концертная программа «Будем как солнце» при участии музыкантов Гордея Боева, Николая Крючкова, Дарьи Крючковой и Виктории Гудович.

Начало в 17:00. Возрастное ограничение — 6+. Выставка Ульяновой будет работать до 12 декабря. Подробная информация размещена на сайте Щелковского историко-художественного музея.