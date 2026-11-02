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    Щелковский музей присоединится к акции «Ночь искусств» 3 ноября

    Фото: Фото: Щелковский историко-художественный музей

    Щелковский историко-художественный музей 3 ноября присоединится к ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    В этот вечер в музее откроется выставка члена Союза художников России Риммы Ульяновой «Свои берега». В экспозиции представлено более 30 живописных и графических работ.

    Кроме того, гостям предложат сборную экскурсию по выставке Михаила Абакумова «Живописец света», где расскажут о творческом пути и живописных произведениях мастера пейзажа.

    В завершение праздника в рамках авторского проекта Николая Исакова и Анастасии Гребенниковой «Вне сцены» состоится концертная программа «Будем как солнце» при участии музыкантов Гордея Боева, Николая Крючкова, Дарьи Крючковой и Виктории Гудович.

    Начало в 17:00. Возрастное ограничение — 6+. Выставка Ульяновой будет работать до 12 декабря. Подробная информация размещена на сайте Щелковского историко-художественного музея.

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