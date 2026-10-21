Глава Люберец проверил благоустройство Кореневского карьера

В городском округе Люберцы продолжается благоустройство территории Кореневского карьера. Глава округа Владимир Волков посетил объект и ознакомился с ходом работ.

Зону отдыха благоустраивают при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России». Окончательный облик территории сформировали с учетом пожеланий люберчан: предстоящие работы обсуждали с жителями на выездной администрации в формате соучаствующего проектирования.

«Подрядчик завершил устройство парковки на улице Озерной, продолжает работы на улице Железнодорожной. Завершается монтаж прогулочных настилов, ограждений, лестниц, пандусов и пешеходных дорожек», — отметил Владимир Волков.

Также на территории ведется устройство спортивной площадки и подготовка оснований под установку малых архитектурных форм, наружного освещения, монтаж габионных конструкций и элементов благоустройства. Завершение работ запланировано до конца 2026 года.

Кроме того, до конца года в Люберцах планируется завершить благоустройство Центрального парка. В Малаховке после реконструкции уже открылся Летний парк, а в Октябрьском благоустроена и открыта для посетителей вторая очередь лесопарка «Лесная опушка».