Более 175 тысяч жителей Подмосковья прошли скрининг на рак кишечника с января

Более 175 тысяч жителей Подмосковья прошли с начала года обследование для раннего выявления колоректального рака. У 611 человек обнаружили злокачественные новообразования, сообщил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

Скрининг доступен жителям старше 45 лет в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Обследование позволяет выявить возможные признаки заболевания до появления выраженных симптомов. Пациентов с обнаруженными новообразованиями направляют на дальнейшую диагностику и лечение.

Первый этап скрининга включает количественный анализ кала на скрытую кровь. Он помогает обнаружить признаки кровотечения в желудочно-кишечном тракте, которые могут указывать на патологические изменения. При выявлении отклонений пациенту назначают колоноскопию.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на обследование можно через чат-бот Денис в мессенджере «Макс», региональный портал «Здоровье», по телефону 122 или в приложении «Добродел Здоровье».