Животные из Ногинского приюта примут участие в выставке‑пристройстве

Особенная выставка‑пристройство от фонда «Подарок судьбы» пройдет в Москве, на площадке креативного кластера ARTPLAY. Здесь будут искать семью 70 собак и 40 котиков, в том числе из Богородского округа — каждый из них мечтает о своем человеке.

Данное мероприятие — это шанс подарить кому‑то из хвостиков настоящее счастье. Среди них — двое подопечных Ногинского муниципального приюта: Саливан и Милли. Для них этот день может стать по‑настоящему звездным.

Саливану около двух лет, он стройный, с лоснящейся шерстью цвета теплого меда и глазами, похожими на кусочки янтаря. С первого взгляда в него невозможно не влюбиться. Сали обожает обниматься, с удовольствием учится новым командам и готов свернуть горы ради вкусного поощрения. А еще он идеально ходит на поводке — будто родился с ним.

Рядом с ним — Милли, очаровательная собачка с забавными бровками и неугомонным характером. Милли обожает прогулки и с радостью открывает для себя мир за пределами привычной территории. Она прекрасно знает, как вести себя на поводке, легко запоминает команды и всегда готова узнавать что‑то новое.

Все животные на выставке — социальные, здоровые, привитые и обработанные от паразитов. Чтобы забрать животное домой, будущим хозяевам нужно будет пройти собеседование с опекуном животного, а также заключить договор ответственного содержания (нужен паспорт). Новые владельцы получат от Фонда подарки и всестороннюю поддержку по всем вопросам адаптации, воспитания и ухода за питомцем.

С животными можно просто пообщаться. В приютах малышам так не хватает человеческого тепла: ласкового слова, поглаживания, минуты внимания. Иногда даже этого достаточно, чтобы сделать чей‑то день светлее. А еще можно оказать поддержку приютам, принести подарки — корма, медикаменты, амуницию для собак и кошек. Любая помощь — это реальная опора для тех, кто ежедневно спасает жизни.

Вход на выставку бесплатный, но необходима регистрация.