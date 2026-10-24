Капремонт поликлиники № 1 завершили в Пушкино

В Пушкино после капитального ремонта открылась поликлиника № 1 на улице 50 лет ВЛКСМ. Ремонт в здании 2006 года постройки продолжался два с половиной года.

«Очень хорошо, что так сделали. Давно пора. Приятно приходить теперь уже в дальнейшем. Я думаю, пациентам здесь комфортно», — поделилась жительница Пушкино Оксана Крылова.

За это время в учреждении заменили инженерные коммуникации, сантехническое и вентиляционное оборудование, кровлю, лифты, системы пожарной сигнализации и оповещения. Установили современные входные группы, новые оконные блоки и двери, благоустроили прилегающую территорию.

Результат оценил глава округа Максим Красноцветов. Он отметил новую планировку кабинетов и то, как изменились все шесть этажей поликлиники — теперь они оформлены в едином фирменном стиле. В здании появились зоны ожидания и удобная навигация. Прием ведут терапевты, кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, уролог, травматолог, ЛОР, дерматовенерологи и хирурги. Также работают кабинеты вакцинации и дневной стационар.

«Мы получили новое оборудование хирургического профиля. Терапевты разместились на определенном этаже. Мы смогли увеличить количество помещений и их площадь. Тем самым практически каждому доктору выделили свой кабинет, чтобы он мог проводить прием в соответствии с нормативами Минздрава Московской области», — рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Ирина Иванова.

Ремонт провели при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Сейчас остается выполнить технологическое присоединение для увеличения электрической мощности. Завершить все работы планируется до конца года.

«На сегодняшний день мы фиксируем, что активно обновляются основные фонды. Создаются условия для жителей, чтобы было комфортнее получать медицинскую помощь. И, конечно, комфортнее работать нашим специалистам. Хочется поблагодарить губернатора Московской области за внимание к округу и медицине», — сказал Максим Красноцветов.

Поликлиника обслуживает более 100 тысяч жителей и рассчитана на 850 посещений в смену.