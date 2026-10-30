Подмосковье выручило 531,6 млн рублей от продажи имущества из казны

С начала года в Подмосковье реализовали 12 лотов имущества, находившегося в казне области. Поступления в бюджет региона от продажи недвижимости составили 531,6 млн рублей, сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

План приватизации выполняет правительство Подмосковья, чтобы вовлечь недвижимость в хозяйственно-экономический оборот. Торги проводят в электронном виде: это обеспечивает прозрачность и безопасность для участников, а также позволяет участвовать предпринимателям из разных регионов.

На аукционах в оборот вводят незадействованные и находящиеся в руинированном состоянии объекты. Покупатели из бизнеса создают на их месте новые производства, культурные и рекреационные пространства, что дает новые рабочие места и дополнительные налоги.

Так, за 187,6 млн рублей продан имущественный комплекс бывшего техникума на проезде Строителей, д. 18 в Долгопрудном. В лот вошли три здания — корпус для практических занятий, ремонтные мастерские и пункт техобслуживания — площадью более 1000 кв. м, а также земельный участок площадью 1,8 га.

Бывшую поселковую амбулаторию в поселке Мещерское городского округа Чехов площадью 1319 кв. м с участком 2173 кв. м победитель торгов приобрел за 5 млн рублей. Имущество бывшего социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в деревне Пущино городского округа Серпухов — пять объектов капстроительства общей площадью 2106,3 кв. м и участок 2,6 га — продано более чем за 54,8 млн рублей.

Вырученные средства направят на социальные нужды региона. Сейчас на торги выставлено еще три лота. Информация о планируемых к выставлению объектах и имуществе, находящемся в торгах, доступна на интерактивной карте сайта Минмособлимущества. Для удобства граждан Комитет по конкурентной политике Московской области создал единый электронный ресурс ЕАСУЗ, где можно найти все подмосковные объекты недвижимости и земельные участки, выставленные для продажи или аренды.