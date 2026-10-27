Первый тур школьной лиги по волейболу завершился в Подольске

В Подольске завершился первый тур школьной лиги по волейболу. В нем сыграли три команды — лицей Климовска, гимназия № 4 и 24-я школа.

Матчи продолжаются до двух побед, а сами партии — до 25 очков. Для группы Г это последний игровой день первого тура: по его итогам определятся лидеры, которые продолжат борьбу с командами из других групп.

Волейболисты признаются, что тренируются после уроков, иногда остаются дополнительно, а перед подачей соперника используют собственные кричалки, которые придумали вместе.

«На тренировках очень весело, потому что у нас дружный коллектив, учителя сильно поддерживают. Иногда остаемся после уроков дополнительно — кто сколько хочет», — рассказала Маргарита Суворова из команды лицея Климовска.

Поддержка тренеров и дружный коллектив, по словам спортсменок, помогают не меньше, чем техника. Волейбол остается одной из ключевых дисциплин Подольской школьной лиги — наравне с футзалом, баскетболом 3 на 3, настольным теннисом и шахматами.