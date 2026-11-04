Руководители православных школ из пяти стран Африки посетили Лобню

Делегацию принимала гимназия во имя святителя Филарета Московского. Экскурсоводами и переводчиками стали учителя и ученики гимназии, большинство из которых свободно владеет английским языком. Гостям показали детский сад, учебные кабинеты, музей истории Русской церкви и домовой храм в честь Святителя Филарета.

Ученица православной гимназии Софья Саутенко поделилась впечатлениями: «Я вижу ребят, они все очень положительно настроены, я сама очень положительно настроена. Мне хочется прямо поговорить с ними на английском, что-то им рассказать, хочется посмотреть на их реакцию. Для нас это экзотика, очень хочется с ними встретиться. И вообще вот этот контакт, это очень интересно для нас».

Познакомиться с Лобней поближе гостей пригласила глава города Анна Кротова. Она отметила, что в округе семь храмов и часовня, идет реставрация церкви Спаса Нерукотворного образа в Киово, продолжается строительство храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». «Мы на очень-очень правильном пути. И я очень хочу, чтобы после праздника, который у вас пройдет, вы проехали по городу и посмотрели еще наш город. Потому что Лобня очень гостеприимна и очень интересна», — сказала Анна Кротова.

В России более двухсот православных школ, работу которых курирует директор православной гимназии, настоятель Филаретского храма протоиерей Димитрий Григорьянц. По его словам, обмен мнениями получился полезным и плодотворным. «Конечно же, интересно показать, как наши школы живут не только в теории, но и на практике. Понятно, что наши традиции перенести туда невозможно. Но чтобы они посмотрели, как мы живем, это более чем возможно и это необходимо сделать», — отметил он.