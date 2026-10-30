Более 800 саженцев высадили волонтеры в сквере в Видном

В сквере «Сосенки» в Видном в рамках осенней акции «Сохраним лес» высадили 842 саженца. Участие приняли глава Ленинского округа Станислав Каторов и депутат Мособлдумы Диана Алумянц.

К ним присоединились активные жители, предприниматели, Общественная палата Ленинского округа, представители управляющей компании «Радуга», школьники, активисты «Волонтеров Подмосковья» и «Молодой гвардии Единой России».

«Акция „Сохраним лес“ уже давно стала доброй традицией для нашего округа. Она объединяет неравнодушных жителей, волонтеров и представителей профильных служб, которые общими усилиями делают родной город уютнее и экологичнее. Совсем скоро молодые деревья и кустарники окрепнут и будут радовать не одно поколение жителей», — отметил Станислав Каторов.

Общественную территорию украсили 30 молодых сосен, 25 деревьев лиственных пород, 198 кустарников и 589 растений для живой изгороди.

Сейчас в сквере «Сосенки» идет благоустройство в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» Московской области. Уже выполнены планировка участка, демонтажные, подготовительные и земляные работы, а также устройство дорожек. Специалисты продолжают монтаж инженерных сетей и установку малых архитектурных форм.