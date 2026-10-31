Более 60 опор уличного освещения установили в поселках Люберец
В поселке Томилино и деревне Островцы Люберец по программе губернатора Андрея Воробьева «Светлый город» установили 61 опору уличного освещения. Общая протяженность линий самонесущего изолированного провода превысила 2700 метров.
Об установке новых светильников жители неоднократно просили на личных встречах и выездных администрациях. В соответствии с обращениями адреса включили в программу «Светлый город». На части территорий работы уже завершены, на остальных они продолжаются по графику.
«В рамках программы уже установлена 61 опора освещения. Новые светильники появились на участках: от поселка Жилино-2, дом 8А до поселка Егорово, улица Лесная, дом 5А; от поселка Жилино-2, дом 33 до поселка Егорово, улица Раменская, дом 23; Кирилловская слобода — СНТ „Водник“; в селе Сельцо на улице 6-я Западная от дома 128 до дома 130; около храма на улице Подгорная в селе Верхнее Мячково и в деревне Островцы на улице Подмосковная, вблизи дома 37/1», — сообщил начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский-Островцы» Николай Самара.
Он уточнил, что потребность в установке нового освещения сохраняется еще по нескольким адресам. Работы по ним планируется включить в программы строительства на 2027–2028 годы. Также в 2026 году около 1200 старых светильников в округе заменили на новые светодиодные.