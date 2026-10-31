Более 60 опор уличного освещения установили в поселках Люберец

Об установке новых светильников жители неоднократно просили на личных встречах и выездных администрациях. В соответствии с обращениями адреса включили в программу «Светлый город». На части территорий работы уже завершены, на остальных они продолжаются по графику.

«В рамках программы уже установлена 61 опора освещения. Новые светильники появились на участках: от поселка Жилино-2, дом 8А до поселка Егорово, улица Лесная, дом 5А; от поселка Жилино-2, дом 33 до поселка Егорово, улица Раменская, дом 23; Кирилловская слобода — СНТ „Водник“; в селе Сельцо на улице 6-я Западная от дома 128 до дома 130; около храма на улице Подгорная в селе Верхнее Мячково и в деревне Островцы на улице Подмосковная, вблизи дома 37/1», — сообщил начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский-Островцы» Николай Самара.

Он уточнил, что потребность в установке нового освещения сохраняется еще по нескольким адресам. Работы по ним планируется включить в программы строительства на 2027–2028 годы. Также в 2026 году около 1200 старых светильников в округе заменили на новые светодиодные.