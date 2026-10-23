Заседание научно-технического совета прошло в Серпухове

22 октября глава городского округа Серпухов Алексей Шимко принял участие в заседании Научно-технического совета под председательством Алексея Царькова. В повестке — вопросы, направленные на укрепление статуса Серпухова как наукограда.

Участники встречи обсудили проекты мегаустановок ИФВЭ — НИЦ «Курчатовский институт», которые открывают новые горизонты в физике и смежных областях. Отмечено, что эти исследования должны работать на имидж и экономику городского округа.

На заседании рассмотрели концепцию наукограда «Большой Серпухов» как международного центра биотехнологий. Она предполагает формирование целостной инфраструктуры: международного сетевого института, олимпиады для школьников, производственных площадок и фонда целевого капитала, доходы от которого пойдут на развитие биотехнологий. Концепция предварительно одобрена, вопросы финансирования находятся в проработке.

Среди одобренных инициатив — введение муниципальной награды за вклад в развитие науки и инноваций; внесение изменений в перечень научно-производственного комплекса (исключение ООО «НИИ Нетканые материалы» и включение АО «Фортис»); обновление одного из пунктов плана развития наукограда до 2032 года — уточнены объем финансирования и название мероприятия по закупке оборудования для ЦДО «Развитие».

«Работу по развитию научно-технологического потенциала округа продолжим», — отметил Алексей Шимко.