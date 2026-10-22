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    Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 22 октября

    Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

    Утром 22 октября загруженность дорог Московской области составляет пять баллов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

    Затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

    Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

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