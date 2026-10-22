Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 22 октября
Утром 22 октября загруженность дорог Московской области составляет пять баллов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
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