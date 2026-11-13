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    Минэнерго Подмосковья: самовольное размещение ВОЛС на энергообъектах недопустимо

    Фото: Россети Московский регион

    «Россети Московский регион» напомнили, что самовольное размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на энергообъектах недопустимо. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.

    Такое требование содержится в статье 6 Федерального закона № 126-ФЗ «О связи» и постановлении правительства РФ № 2106. За этим требованием стоят не только судебные иски и принудительный демонтаж, но и вопрос социальной ответственности: нелегальный подвес создает прямую угрозу надежного электроснабжения жителей.

    Опоры линий электропередачи — объекты повышенной опасности, рассчитанные на определенные весовые, ветровые и гололедные нагрузки. Риск особенно возрастает в зимний период: кабель ВОЛС покрывается тяжелой ледяной коркой, а при штормовом ветре создает мощную парусность. Подвесы, размещенные без ведома владельцев инфраструктуры, способны вызвать технологические нарушения в работе оборудования и оставить без электроснабжения социально значимые объекты или целые населенные пункты.

    В погоне за мнимой выгодой нелегальные операторы также размещают свои линии связи без корректных технических условий, с нарушением расстояний до токоведущих частей и до дорог. В итоге такой кабель провисает и создает угрозу коротких замыканий, возгораний, а также поражения электрическим током.

    В компании отметили, что регулярно выявляют незаконные ВОЛС в ходе обходов линий электропередачи и ведут претензионную работу. Оператор либо заключает договор на размещение линии связи и компенсирует неосновательное обогащение за период бездоговорного использования опор, либо дело уходит в суд, который, как показывает практика, заканчивается не в пользу нарушителя.

    Энергетики напомнили, что своевременное заключение договора с электросетевой компанией обеспечивает провайдеру экономически обоснованные тарифы и защиту его инвестиций.

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