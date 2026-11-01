Мост в деревне Бутурлино откроют в Серпухове в начале ноября

В городском округе Серпухов завершается строительство моста в деревне Бутурлино. На данный момент подрядчик укладывает асфальт и монтирует барьерные ограждения.

Остались два финальных этапа: нанести разметку и установить перильное ограждение. Их выполнение зависит от погоды, поэтому дата открытия привязана к метеоусловиям.

«Сейчас подрядчик идет по графику. Работы планируем закончить в начале ноября — до этого времени движение осуществляется по временному мосту», — отметил глава Серпухова Алексей Шимко.

Новый мост свяжет жилые кварталы с ключевыми социальными объектами, сократит время в пути для автомобилистов и сделает передвижение безопаснее за счет современных ограждений и четкой разметки. Для местных жителей это важная часть повседневной жизни — добираться до школы, поликлиники и работы станет удобнее.