Ремонт теплового оборудования начали в Старых Химках

В Старых Химках специалисты «ТСК Мосэнерго» приступили к ремонтным работам на оборудовании центрального теплового пункта. Ремонт улучшит теплоснабжение более чем 30 многоквартирных домов.

Специалисты отрегулируют параметры, чтобы добиться нормативного давления в системе и улучшить циркуляцию теплоносителя. Корректировка параметров теплосети позволит сделать подачу отопления более предсказуемой и устойчивой.

Ремонт затронет ряд улиц — от Союзной и Энгельса до Маяковского и Розы Люксембург. На время работ параметры подачи центрального отопления временно снизят — это вынужденная мера, которая позволяет безопасно выполнять настройку и не допускать аварийных ситуаций.

После окончания ремонта профильные службы продолжат следить за показателями и оценивать, насколько эффективными оказались проведенные мероприятия.

Если у жителей возникнут вопросы, можно обратиться в «ТСК Мосэнерго» по телефону +7 495 225-14-33, добавочный 2.