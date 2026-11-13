Конференция отделения партии «Единая Россия» прошла в Луховицах

В Луховицах состоялась 10-я конференция местного отделения «Единой России». На ней партийцы вместе с депутатом Московской областной думы Максимом Коркиным подвели предварительные итоги работы за год.

Одним из главных событий 2026 года стали выборы депутатов в Государственную и Московскую областную думы. Явка за три дня голосования по округу составила почти 50%. Большинство избирателей поддержали именно «Единую Россию». Завершается ремонт терапевтического корпуса Луховицкой больницы, готовится к открытию универсальная спортивная площадка в поселке Фруктовая. Построены шесть блочно-модульных котельных. И это далеко не весь перечень сделанного.

«Заканчивается реконструкция стадиона „Спартак“, сквера „Северный“, Привокзальной площади. В северной части города вообще будет практический новый кластер, где приятно выйти на улицу, приятно находиться. В целом было реализовано много проектов», — отметил исполняющий полномочия секретаря отделения партии «Единая Россия» Геннадий Воронин.