Сегодня 14:34 Интерактивную выставку по физике открыли в Люберцах Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы Подмосковье

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В Музейно-выставочном комплексе Люберец работает интерактивная выставка «Яблоко Ньютона». Привычные физические явления здесь объясняют не формулами, а с помощью экспонатов, которые можно трогать.

Посетители могут создать собственное торнадо, самостоятельно проводить эксперименты и наблюдать, как действуют законы механики, оптики и акустики. Выставка интересна как взрослым, так и детям.

«Здесь помимо того, что мы рассказываем про Ньютона, мы еще связываем это с реальной жизнью», — рассказала начальник отдела развития Музейно-выставочного комплекса Юлия Головня.