Интерактивную выставку по физике открыли в Люберцах
В Музейно-выставочном комплексе Люберец работает интерактивная выставка «Яблоко Ньютона». Привычные физические явления здесь объясняют не формулами, а с помощью экспонатов, которые можно трогать.
Посетители могут создать собственное торнадо, самостоятельно проводить эксперименты и наблюдать, как действуют законы механики, оптики и акустики. Выставка интересна как взрослым, так и детям.
«Здесь помимо того, что мы рассказываем про Ньютона, мы еще связываем это с реальной жизнью», — рассказала начальник отдела развития Музейно-выставочного комплекса Юлия Головня.
Несмотря на название, на выставке представлены изобретения и инженерные решения разных эпох. Особой популярностью экспозиция пользуется у школьников: целые классы приходят сюда с учителями, чтобы провести необычный урок физики. Уже состоялось более 20 таких экскурсий, а всего выставку посетили свыше 500 человек. Познакомиться с наукой в интерактивном формате люберчане смогут до середины января.