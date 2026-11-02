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    Подмосковные автомобилисты смогут оплачивать проезд по Мытщинской хорде онлайн

    Фото: группа "ВИС"

    Оператор Мытщинской скоростной хорды подключился к Госуслугам в категории «платные дороги». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Теперь автомобилисты могут оплачивать проезд по трассе через портал и приложение Госуслуг, куда будут приходить извещения о поездках. Это поможет не пропускать начисление и оплачивать фактически пройденный маршрут в установленный срок. Необходимо лишь ввести государственный регистрационный номер автомобиля в личном кабинете и настроить уведомления.

    Возможность оплаты сохраняется и на официальном сайте оператора vis-transtoll.ru, через телеграм-бот, сервис «Мои платежи» на портале mos.ru, а также в приложении Сбербанк Онлайн.

    На Мытщинской скоростной хорде действует безбарьерная система взимания платы free flow («свободный поток»). Камеры автоматически распознают государственные регистрационные знаки автомобилей, а система определяет пройденные участки и рассчитывает стоимость поездки.

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