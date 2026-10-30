Около 60 единиц техники поступили в автопарк предприятий в Люберцах

30 октября в округе прошел традиционный смотр коммунальной техники у дворца спорта «Триумф». Предприятия продемонстрировали готовность к работе в зимний период.

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2026 году автопарк специализированной техники значительно увеличился. «Люберецкая теплосеть» и «Люберецкий водоканал» получили 27 единиц техники.

Еще 17 единиц пополнили парк «Объединенного комбината по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству» — это одно из самых больших обновлений за последнее десятилетие. Почти 20 единиц техники закупили за счет средств местного бюджета.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Московском регионе ожидается первый снегопад. К предстоящим погодным сюрпризам техника люберецких предприятий подготовлена: штат дворников и рабочих укомплектован, сформирован запас противогололедной смеси и запчастей.