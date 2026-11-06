Детский сад построят в ЖК «Страна.Парковая» в Мытищах

В Мытищах продолжается строительство жилого комплекса «Страна.Парковая», рассчитанного на 1072 квартиры. Два корпуса высотой до 26 этажей планируют сдать в третьем квартале 2027 года, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Подмосковья.

Сейчас готовность объекта составляет 18%.

На территории новостройки появятся магазины, кафе, спортивный зал и почтовое отделение. Для семей с детьми предусмотрен детский сад на 250 мест.

Внутреннее пространство комплекса сделают закрытым для посторонних. Во дворе оборудуют игровые зоны и площадки для отдыха. Под землей разместится парковка на 558 автомобилей, а также помещения для хранения велосипедов и личных вещей.

Специалисты Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства. Сейчас подрядчик занимается возведением надземных конструкций и продолжает подземные работы.

Реализацией проекта занимается специализированный застройщик «На Минской».