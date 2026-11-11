Программу патриотических экскурсий для молодежи запустят в Подмосковье

В Подмосковья планируют запустить региональную программу военно-патриотических экскурсий для школьников и студентов колледжей. Инициативу рассмотрели и поддержали в Мособлдуме во время публичных слушаний по проекту бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Как сообщила министр образования региона Ингрид Пильдес, участники программы смогут посещать музеи, посвященные военной истории и патриотической тематике. В 2027 году экскурсии планируют организовать примерно для 20 тысяч учащихся.

В проекте областного бюджета на следующий год предложено заложить средства на компенсацию музеям расходов на входные билеты, а также на оплату транспорта и экскурсионного сопровождения. К реализации инициативы подключатся региональные министерства культуры и туризма, а также образования.

С предложением организовать такие поездки для подрастающего поколения ранее выступил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он обратил внимание, что сейчас школьники могут посещать музеи за счет «Пушкинской карты», однако воспользоваться ею можно только с 14 лет. Поэтому младшие дети зачастую не получают возможности побывать на исторических экспозициях.

«В регионе есть уникальные экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне, истории вооруженных сил. И ребята, начавшие в школе изучать историю, должны иметь возможность увидеть это не только на картинках в учебнике», — отметил Игорь Брынцалов.