Cоревнования спасателей по стрельбе провели в Павловском Посаде

В подмосковном Павловском Посаде 11 ноября в манеже спортивного комплекса «Юность» прошло первенство ГКУ МО «Мособлпожспас» по стрельбе из пневматической винтовки. Об этом сообщил начальник управления по работе с персоналом, профессиональной подготовки и охраны труда Александр Кангин.

Соревнования проводятся ежегодно в рамках спартакиады учреждения по прикладным и массовым видам спорта и направлены на повышение уровня физической подготовки пожарных и спасателей. «Выдержка, твердая рука и острое зрение, которые тренирует стрельба, необходимы спасателям для решения оперативных задач в сложных условиях чрезвычайных ситуаций», — сказал Кангин.

В турнире участвовали десять сборных по пять человек. Каждому давались три пробных выстрела в мишень на расстоянии 10 метров, затем пять контрольных. За попадание начислялись очки, в общекомандный зачет шли четыре лучших попадания.

В личном первенстве лучшим стал представитель территориального управления №11 Андрей Малик. Второе место занял его коллега Александр Макаров, третье — представитель территориального управления №13 Максим Милосердов.

В общем зачете победили работники территориального управления №11. На втором месте сборная территориального управления №6, на третьем — команда территориального управления №13. Первенство по стрельбе стало завершающим в спартакиаде «Мособлпожспаса» в текущем году. По сумме набранных мест по всем пяти видам программы лидировали спортсмены территориального управления №8, на втором месте — представители территориального управления №1, на третьем — территориального управления №9.