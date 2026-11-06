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    Росреестр Подмосковья напомнил о СНИЛС при оформлении недвижимости

    Жителям Московской области напомнили, что для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и оформления прав на недвижимость нужен СНИЛС. Об этом сообщило управление Росреестра по Московской области.

    В ведомстве пояснили, что СНИЛС остается неизменным в течение жизни, даже при смене фамилии или утере документов. Его наличие в сведениях ЕГРН, как отметили в Росреестре, важно для точной идентификации правообладателя и корректного оказания государственных услуг. Использование номера как ключевого идентификатора предусмотрено ст. 9 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

    По данным ведомства, СНИЛС позволяет исключить риск путаницы при совпадении ФИО и паспортных данных у разных граждан. Также сведения об объектах отображаются в личном кабинете на портале госуслуг только при условии, что в ЕГРН есть паспортные данные и СНИЛС правообладателя, совпадающие с данными учетной записи. Кроме того, номер передается в налоговые органы, и его отсутствие может привести к некорректному начислению налога на имущество.

    «СНИЛС — не просто номер документа, а связующее звено между различными государственными информационными системами. Указывая его при подаче заявлений, гражданин помогает обеспечить точность сведений о своей недвижимости и прозрачность всех процедур, связанных с правами на объекты», — отметил начальник территориального отдела № 5 Максим Михалкин.

    Если СНИЛС в ЕГРН отсутствует, заявление на внесение дополнительных сведений можно подать через портал госуслуг или в любом офисе МФЦ. При ошибке в номере доступна услуга по исправлению сведений ЕГРН — также через госуслуги или МФЦ.

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