На маршруте № 904 в Подмосковье начал работать новый автобус

Новый автобус большого класса КАВЗ-4270 начал обслуживать маршрут Мострансавто № 904 «Дзержинский (Областная больница) – ул. Угрешская – м. Котельники». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

По данным ведомства, маршрут обеспечивает транспортное сообщение жителей между Дзержинским, Котельниками и Москвой. Автобус рассчитан на перевозку до 90 пассажиров, в том числе 28 человек могут разместиться на посадочных местах.

Низкопольная конструкция, пневматическая подвеска и система «книлинг» облегчают посадку и высадку: на остановках уровень пола можно опустить ближе к дороге. Для маломобильных пассажиров и родителей с детскими колясками предусмотрены просторная площадка и механическая аппарель.

В салоне работают системы отопления, вентиляции и кондиционирования. За безопасность отвечают камеры видеонаблюдения внутри и снаружи автобуса, двери оснащены защитой от защемления. Электронные табло и звуковое информирование помогают ориентироваться на маршруте, а USB-разъемы позволяют заряжать мобильные устройства в дороге.