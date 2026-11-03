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    На маршруте № 904 в Подмосковье начал работать новый автобус

    Фото: АО «МОСТРАНСАВТО»

    Новый автобус большого класса КАВЗ-4270 начал обслуживать маршрут Мострансавто № 904 «Дзержинский (Областная больница) – ул. Угрешская – м. Котельники». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    По данным ведомства, маршрут обеспечивает транспортное сообщение жителей между Дзержинским, Котельниками и Москвой. Автобус рассчитан на перевозку до 90 пассажиров, в том числе 28 человек могут разместиться на посадочных местах.

    Низкопольная конструкция, пневматическая подвеска и система «книлинг» облегчают посадку и высадку: на остановках уровень пола можно опустить ближе к дороге. Для маломобильных пассажиров и родителей с детскими колясками предусмотрены просторная площадка и механическая аппарель.

    В салоне работают системы отопления, вентиляции и кондиционирования. За безопасность отвечают камеры видеонаблюдения внутри и снаружи автобуса, двери оснащены защитой от защемления. Электронные табло и звуковое информирование помогают ориентироваться на маршруте, а USB-разъемы позволяют заряжать мобильные устройства в дороге.

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