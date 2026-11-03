Минюст Подмосковья предупредил НКО о рисках из-за ошибок в реестре

В Московской области выявили случаи, когда по адресам из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) не находили некоммерческие организации, а их руководителями числились умершие или уже сложившие полномочия люди. Об этом 360.ru рассказала пресс-служба управления Минюста России по Московской области.

В ведомстве призвали НКО проверять адрес и данные руководителя. Если организация сменила помещение или председателя, ей следует оформить решение и подать документы для изменения записи в реестре. Даже трудности с созывом собрания или отсутствие кворума не освобождают ее от этой обязанности.

Недостоверные сведения могут повлечь проверку и уведомление о необходимости исправить данные. В предусмотренных законом случаях в реестре может появиться запись об их недостоверности. При наличии оснований организацию могут даже исключить из ЕГРЮЛ.

В управлении также напомнили: письма по адресу из реестра имеют юридическое значение.