Более 8 тысяч процедур гемодиализа провели в больнице в Люберцах с начала года
В Люберецкой областной больнице функционирует полноценная система заместительной почечной терапии, позволяющая спасать жизни пациентов с тяжелой почечной недостаточностью. Об этом сообщила заведующая нефрологическим центром Ольга Повалей.
С начала текущего года специалисты учреждения провели более восьми тысяч процедур очищения крови.
Процедура гемодиализа необходима в тех случаях, когда почки перестают выполнять свою естественную фильтрационную функцию. Пациентов подключают к специализированному аппарату «искусственная почка», который берет на себя задачу по удалению из организма токсических веществ и продуктов метаболизма, предотвращая самоотравление.
Работа службы организована на базе двух подразделений — амбулаторного и стационарного. В общей сложности для оказания помощи задействовано 19 аппаратов.
Люберцы — один из немногих округов, где в муниципальной больнице есть собственное отделение амбулаторного диализа. Оно играет очень важную социальную роль: продлевает жизнь больным с терминальной почечной недостаточностью. При этом многие пациенты продолжают активно жить и работать.
Ольга Повалей
Амбулаторное подразделение, расположенное на базе городской поликлиники № 6, обслуживает жителей непосредственно городского округа Люберцы. В настоящее время здесь получают регулярную медицинскую помощь 52 пациента. Учитывая тяжесть их состояния, жизненный график строго регламентирован: каждый из них проходит процедуру очистки крови трижды в неделю, что составляет около 13 сеансов в месяц.
Помимо обеспечения нужд своего округа, Люберецкая больница выполняет функции межрайонного нефрологического центра. Стационарная база центра развернута в подразделении № 3, расположенном в поселке Красково. По словам заведующей центром, нагрузка на это подразделение весьма высока: около половины всех пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляют жители других муниципальных образований Московской области, направляемые сюда по медицинским показаниям.
Гемодиализ также рассматривают как подготовительный этап к трансплантации почки. Пациенты, не достигшие 65-летнего возраста, у которых отсутствуют онкологические заболевания, при начале терапии автоматически включаются в лист ожидания донорского орган.
Чтобы начать лечение, необходимо направление от врача-терапевта. В рамках программы государственных гарантий вся процедура заместительной почечной терапии проводится бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.