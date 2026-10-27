Более 8 тысяч процедур гемодиализа провели в больнице в Люберцах с начала года

В Люберецкой областной больнице функционирует полноценная система заместительной почечной терапии, позволяющая спасать жизни пациентов с тяжелой почечной недостаточностью. Об этом сообщила заведующая нефрологическим центром Ольга Повалей.

С начала текущего года специалисты учреждения провели более восьми тысяч процедур очищения крови.

Процедура гемодиализа необходима в тех случаях, когда почки перестают выполнять свою естественную фильтрационную функцию. Пациентов подключают к специализированному аппарату «искусственная почка», который берет на себя задачу по удалению из организма токсических веществ и продуктов метаболизма, предотвращая самоотравление.

Работа службы организована на базе двух подразделений — амбулаторного и стационарного. В общей сложности для оказания помощи задействовано 19 аппаратов.