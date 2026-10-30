Церемония награждения волонтеров ко Дню добровольца прошла в Солнечногорске

В молодежном центре «Подсолнух» в Солнечногорске прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню добровольца Московской области. Наиболее активным представителям волонтерского движения вручили благодарственные письма.

От лица главы округа Константина Михалькова к собравшимся обратились заместитель главы Надежда Назарьева, депутат Совета депутатов от «Единой России» Александр Поляков и начальник отдела молодежной политики Марина Гасымова.

«29 октября — знаковая дата для молодежного центра „Подсолнух“: именно в этот день в 2020 году стартовало местное отделение движения „Волонтеры Подмосковья“. Тогда в команде было около десяти активных ребят. Сейчас в солнечногорском движении насчитывается более 300 человек», — отметила Надежда Назарьева.

Сегодня добровольцы округа работают по девяти направлениям: спортивное, творческое, патриотическое, инклюзивное, социальное и другие.

«Мы развиваемся вместе с нашими добровольцами. Регулярно проводим образовательные программы и интенсивы, где они знакомятся с волонтерами из других городских округов на региональной площадке», — сказала Марина Гасымова.

Во время торжества участникам подготовили необычный подарок: в молодежном центре появились новые подопечные — аквариумные рыбки, которые добавили праздничной атмосфере уюта.

Присоединиться к волонтерскому движению Солнечногорска может любой желающий. Для этого необходимо обратиться через социальные сети в молодежного центра «Подсолнух» или на страницу «Волонтеры Подмосковья».