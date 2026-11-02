Женщину с опасной межпозвонковой грыжей спасли в больнице в Пушкино
Нейрохирурги Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова помогли 45-летней женщине избавиться от сильных болей в ноге, которые мучили ее больше года. Неприятные ощущения распространялись от бедра до пятки и со временем усилились настолько, что пациентка практически утратила возможность нормально ходить, рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.
При поступлении в больницу она оценивала интенсивность боли в семь–восемь баллов по 10-балльной шкале.
Обследование показало наличие крупной межпозвоночной грыжи с левой стороны, хотя основные жалобы касались правой ноги. Медики пояснили, что подобное распространение боли возможно из-за индивидуальных особенностей организма. Размер выпячивания составлял восемь миллиметров, а его смещение достигало четырех миллиметров.
Если проще, то позвоночный канал наполовину был сдавлен этой грыжей. Но мы всегда ориентируемся не только на диагноз, но и аналоговую шкалу боли. Если бы болевой синдром был по этой шкале меньше пяти, можно было попробовать консервативную терапию, но восемь — это уже показания к оперативному вмешательству.
Роман Бердников
заведующий нейрохирургическим отделением
Дополнительную сложность представлял вес женщины, достигавший 120 килограммов при невысоком росте. Перед хирургическим вмешательством ей удалось похудеть на 10 килограммов, что позволило снизить связанные с операцией риски. Врачи удалили фрагмент грыжи, сдавливавший нервные структуры.
После освобождения нерва болевой синдром исчез. Уже на следующие сутки пациентка начала самостоятельно передвигаться, а на пятый день ее выписали для дальнейшего амбулаторного наблюдения.
По мнению специалистов, одним из факторов развития заболевания могла стать избыточная масса тела. Повышенные нагрузки на позвоночник, в том числе при регулярном поднятии тяжестей, способны приводить к повреждению наружной оболочки межпозвоночного диска и выходу его внутреннего содержимого за естественные границы.
Для снижения вероятности повторного образования грыжи женщине посоветовали следить за весом и после завершения реабилитации постепенно вернуться к физической активности, включая прогулки, гимнастику и плавание.