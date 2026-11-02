Женщину с опасной межпозвонковой грыжей спасли в больнице в Пушкино

Нейрохирурги Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова помогли 45-летней женщине избавиться от сильных болей в ноге, которые мучили ее больше года. Неприятные ощущения распространялись от бедра до пятки и со временем усилились настолько, что пациентка практически утратила возможность нормально ходить, рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Обследование показало наличие крупной межпозвоночной грыжи с левой стороны, хотя основные жалобы касались правой ноги. Медики пояснили, что подобное распространение боли возможно из-за индивидуальных особенностей организма. Размер выпячивания составлял восемь миллиметров, а его смещение достигало четырех миллиметров.

При поступлении в больницу она оценивала интенсивность боли в семь–восемь баллов по 10-балльной шкале.

Если проще, то позвоночный канал наполовину был сдавлен этой грыжей. Но мы всегда ориентируемся не только на диагноз, но и аналоговую шкалу боли. Если бы болевой синдром был по этой шкале меньше пяти, можно было попробовать консервативную терапию, но восемь — это уже показания к оперативному вмешательству.

Дополнительную сложность представлял вес женщины, достигавший 120 килограммов при невысоком росте. Перед хирургическим вмешательством ей удалось похудеть на 10 килограммов, что позволило снизить связанные с операцией риски. Врачи удалили фрагмент грыжи, сдавливавший нервные структуры.

После освобождения нерва болевой синдром исчез. Уже на следующие сутки пациентка начала самостоятельно передвигаться, а на пятый день ее выписали для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

По мнению специалистов, одним из факторов развития заболевания могла стать избыточная масса тела. Повышенные нагрузки на позвоночник, в том числе при регулярном поднятии тяжестей, способны приводить к повреждению наружной оболочки межпозвоночного диска и выходу его внутреннего содержимого за естественные границы.

Для снижения вероятности повторного образования грыжи женщине посоветовали следить за весом и после завершения реабилитации постепенно вернуться к физической активности, включая прогулки, гимнастику и плавание.