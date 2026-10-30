Школьник из Химок принял участие в шоу «Голос. Дети»
Ученик 3-го класса школы «Лига первых» Лев Куриченков исполнил на проекте «Голос. Дети» песню Игоря Корнелюка «Дожди». Композиция прозвучала в первом выпуске слепых прослушиваний 25 сентября 2026 года.
Голосование за лучшее выступление первого выпуска продолжается в официальном сообществе проекта. Каждый химчанин может поддержать юного исполнителя. Для этого необходимо проголосовать за его выступление в социальной сети Вконтакте. Каждый голос помогает Льву двигаться дальше по пути к главной сцене. Посмотреть выступление Льва можно на сайте «Первого канала».
Лев — не новичок на сцене: недавно он завоевал Гран-при Московского областного вокального конкурса «Голос ЮИД Подмосковья» и стал лучшим голосом юных инспекторов движения Подмосковья. Также артист представляет Химки на всероссийской вокальной сцене.