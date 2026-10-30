Школьник из Химок принял участие в шоу «Голос. Дети»

Голосование за лучшее выступление первого выпуска продолжается в официальном сообществе проекта. Каждый химчанин может поддержать юного исполнителя. Для этого необходимо проголосовать за его выступление в социальной сети Вконтакте. Каждый голос помогает Льву двигаться дальше по пути к главной сцене. Посмотреть выступление Льва можно на сайте «Первого канала».

Лев — не новичок на сцене: недавно он завоевал Гран-при Московского областного вокального конкурса «Голос ЮИД Подмосковья» и стал лучшим голосом юных инспекторов движения Подмосковья. Также артист представляет Химки на всероссийской вокальной сцене.