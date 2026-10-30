Жителям Подмосковья напомнили о преимуществах онлайн-собраний собственников

Жители Подмосковья могут участвовать в общих собраниях собственников многоквартирных домов дистанционно — с помощью приложения «Госуслуги Дом». Электронное голосование позволяет отдать свой голос за несколько кликов, не выходя из квартиры. Бюллетени защищены от подделки.

Если в доме проходит собрание, на главном экране приложения появляется баннер «Идет голосование». Также перейти к нему можно через раздел «Голосования по дому».

Перед голосованием необходимо изучить повестку и приложенные к ней материалы, затем нажать кнопку «Голосовать». По каждому вопросу нужно выбрать один из трех вариантов: «За», «Против» или «Воздержался». После этого останется отправить результаты — голос будет учтен.

В приложении также доступны уведомления о предстоящих собраниях и их повестки. Когда подсчет голосов завершится, пользователи смогут ознакомиться с итоговым протоколом.